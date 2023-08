Au tour des mots Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne Au tour des mots Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne, 22 septembre 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Au tour des mots Vendredi 22 septembre, 20h00 Médiathèque Antoine de St Exupéry Sur inscription. Réciter, déclamer, slamer,… Ecoutez les mots de Anne, Bénédicte, Alice et Shan accompagnés en musique par Stico.

Public ados-adultes. Sur inscription. Médiathèque Antoine de St Exupéry Place de la Libération Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 85 59 64

2023-09-22T20:00:00+02:00 – 2023-09-22T22:00:00+02:00

