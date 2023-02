Au fil de l’eau, entre rivière et mer Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne

Au fil de l’eau, entre rivière et mer Médiathèque Antoine de St Exupéry, 22 mars 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Au fil de l’eau, entre rivière et mer 22 mars – 1 avril Médiathèque Antoine de St Exupéry

Entrée libre

Exposition Médiathèque Antoine de St Exupéry Place de la Libération Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 85 59 64 Les ados de la MJC Les Petites Rivières vous proposent une série de photos autour de la biodiversité marine et fluviale de notre région et de l’impact de l’homme sur notre environnement. Les clichés ont été réalisés à l’occasion de camps jeunes l’été dernier.

Le samedi 25 mars de 10h30 à 11h30, les ados de la MJC Les Petites Rivières vous présenteront leur exposition et leur travail.

