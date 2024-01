Ça se discute, café Philo Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux, vendredi 19 janvier 2024.

Ça se discute, café Philo « J’aime pas lire » Vendredi 19 janvier, 18h00 Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Gratuit sur inscription

Début : 2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T19:00:00+01:00

Dans le cadre de la « Nuit de la lecture » nous vous proposons le thème de discussion « j’aime pas lire ».En partenariat avec la Médiathèque Saint-Exupéry.

Rendez-vous le vendredi 19 janvier de 18h à 19h à la Médiathèque Saint-Exupéry à Voisins-le-Bretonneux.

Tarif : Gratuit (sur inscription à partir de 7 ans)

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

