Yvelines Découverte de la luminothérapie Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux, 19 septembre 2023, Voisins-le-Bretonneux. Découverte de la luminothérapie 19 septembre – 16 décembre Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry Accès libre Venez découvrir la luminothérapie et prendre une pause bien-être pour vous ressourcer.

Sur simple demande auprès des bibliothécaires, dans l’espace lecture au 1er étage, vous pourrez vous installer confortablement, choisir une piste sonore et enfiler une paire de lunettes pour profiter des bienfaits de la luminothérapie.

Adulte – Accès libre
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux

2023-09-19T14:00:00+02:00 – 2023-09-19T18:00:00+02:00

2023-09-19T14:00:00+02:00 – 2023-09-19T18:00:00+02:00
2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

