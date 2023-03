Soirée Chair de poule Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Voisins-le-Bretonneux

Soirée Chair de poule Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry, 26 mai 2023, Voisins-le-Bretonneux. Soirée Chair de poule Vendredi 26 mai, 19h00 Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry Sur réservation Oh Non ! Cela s’est produit : à force de participer aux Soirées Chair de Poule, les ados eux aussi se mettent à raconter… Voulez-vous les écouter ? Ce sera à vos risques et périls !

A partir de 12 ans

Sur réservation Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 60 91 04 »}, {« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T19:00:00+02:00 – 2023-05-26T20:00:00+02:00

2023-05-26T19:00:00+02:00 – 2023-05-26T20:00:00+02:00 lecture veillée © Extrait de l’édition Kindle 2015

