Méditation et haïkus Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux

Yvelines

Méditation et haïkus Samedi 25 mars 2023, 15h00 Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Sur réservation

Pour débutants ou confirmés, cette séance de méditation de Pleine Conscience se terminera par une lecture de haïkus pour revenir en douceur au moment présent. Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France La pratique se passera en position assise, pour ceux qui le souhaitent vous êtes invités à apporter votre coussin de méditation, tapis de sol ou encore un plaid douillet pour rendre la séance encore plus agréable.

Avec Isabelle Thommeret, sophrologue, de l’association Corps à soi

