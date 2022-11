Découverte de la luminothérapie Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Voisins-le-Bretonneux

Découverte de la luminothérapie Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, 21 mars 2023, Voisins-le-Bretonneux. Découverte de la luminothérapie 21 – 24 mars 2023 Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Accès libre

Moment de détente pour se ressourcer et recharger les batteries Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France Le printemps est là, il est temps de prendre une pause bien-être pour vous ressourcer. Sur demande auprès des bibliothécaires dans l’espace adultes vous pourrez vous installer confortablement, choisir une piste sonore et enfiler une paire de lunettes pour profiter des bienfaits de ce traitement naturel.

2023-03-21T14:00:00+01:00

2023-03-24T18:00:00+01:00

