Débuter son journal créatif Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Voisins-le-Bretonneux

Yvelines

Débuter son journal créatif Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, 28 janvier 2023, Voisins-le-Bretonneux. Débuter son journal créatif Samedi 28 janvier 2023, 15h00 Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Sur réservation

Transformez vos émotions et vos expériences en créant votre journal créatif. Collage, écriture ou dessin. A vous de choisir ! Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France En explorant différentes manières de transformer vos émotions et vos expériences par l’écriture, le collage ou encore la couleur et le dessin, vous découvrirez une nouvelle pratique de bien-être. Ce journal pourra être continué chez vous mais aussi au fil du cycle bien-être avec d’autres ateliers tout au long de l’année. Geneviève Colombier, association Corps à soi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T15:00:00+01:00

2023-01-28T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Voisins-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Adresse Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Ville Voisins-le-Bretonneux lieuville Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux Departement Yvelines

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voisins-le-bretonneux/

Débuter son journal créatif Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 2023-01-28 was last modified: by Débuter son journal créatif Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 28 janvier 2023 Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux

Voisins-le-Bretonneux Yvelines