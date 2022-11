Soirées chair de poule Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Voisins-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Voisins-le-Bretonneux

Soirées chair de poule Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, 27 janvier 2023, Voisins-le-Bretonneux. Soirées chair de poule 27 janvier et 24 mars 2023 Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Une petite envie d’éprouver quelques sensations fortes ? Frissons garantis ! Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France Il se dit qu’une fois la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry fermée, celle-ci se transforme : lumineuse et accueillante le jour, sombre et effrayante la nuit. On dit que les bibliothécaires sont à l’image de cette médiathèque, leurs jolis sourires se métamorphosant en un masque effrayant la nuit.

Aurez-vous le courage de les écouter ?

Pour le savoir, amenez votre tribut et peut-être vous sortirez vivants de ce lieu… Tout public à partir de 12 ans

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T19:00:00+01:00

2023-03-24T20:00:00+01:00 ©DR

