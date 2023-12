« PAROLES DE COLLÉGIENS » – Nouvelle Exposition Remembeur à VILLETANEUSE 93 Médiathèque Annie Ernaux Villetaneuse, 11 décembre 2023 08:00, Villetaneuse.

« PAROLES DE COLLÉGIENS » – Nouvelle Exposition Remembeur à VILLETANEUSE 93 11 – 23 décembre Médiathèque Annie Ernaux

Dans le cadre du dispositif « Jeunes contre le racisme et l’antisémitisme », de l’Observatoire Départemental des Discriminations et de l’Égalité de Seine-Saint-Denis, notre association, membre du Conseil associé, a animé des ateliers d’écritures dans plusieurs collèges du département depuis 2022. Le but de ces ateliers est de libérer la parole des élèves pour qu’ils puissent s’exprimer et rédiger sur leurs propres expériences des discriminations et leurs sentiments d’injustice : placer de mots sur leurs maux. L’aboutissement de ces ateliers étant d’imaginer des slogans ou punchlines issus de leurs écrits et qui ont servi de supports à la réalisation de plusieurs affiches mises en image par Ali Guessoum, graphiste et fondateur de l’association Remem’beur.

->Hôtel de Ville du 11 au 16 décembre : 1 Place de l’Hôtel de Ville, Villetaneuse 93430

-> Médiathèque Annie Ernaux du 19 au 23 décembre : 125 Avenue de la division Leclerc, Villetaneuse 93430

Séance de sensibilisation à la Médiathèque le 21 décembre à 15h30

Avec le soutien de la DILCRAH, Département Seine-Saint-Denis, ANCT et du Préfet de Seine-Saint-Denis

En partenarait avec l’Observatoire Départemental des Discriminations et de l’Égalité de Seine-Saint-Denis

Médiathèque Annie Ernaux 125 Avenue de la division Leclerc, Villetaneuse 93430

2023-12-11T09:00:00+01:00 – 2023-12-11T17:00:00+01:00

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00

