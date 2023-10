Rencontre avec Catherine BARDON Médiathèque Anneyron, 18 novembre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Dans le cadre de l’événement « le bruit des bottes », venez rencontrer Catherine Bardon..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Médiathèque

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the « le bruit des bottes » event, come and meet Catherine Bardon.

En el marco de la manifestación « le bruit des bottes », venga a conocer a Catherine Bardon.

Im Rahmen der Veranstaltung « le bruit des bottes » treffen Sie Catherine Bardon.

