La Roque-d'Anthéron Projection du film « La Roque, je me souviens, de 1920 à nos jours » Médiathèque Anne Sylvestre La Roque-d’Anthéron, 16 septembre 2023, La Roque-d'Anthéron. Projection du film « La Roque, je me souviens, de 1920 à nos jours » Samedi 16 septembre, 15h00 Médiathèque Anne Sylvestre Entrée Libre Projection du film « La Roque, je me souviens, de 1920 à nos jours »

Auditorium de la médiathèque Anne Sylvestre Ce film documentaire présente la vie du village du début du siècle, à travers le témoignage touchant de plusieurs habitants de La Roque, tout en répondant aux questions des enfants du village.

Durée : 50 mn

Entrée gratuite Médiathèque Anne Sylvestre place Voltaire 13640 La Roque- d’Anthéron La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 50 72 35 Médiathèque de la commune de La Roque d’Anthéron parkings à proximité : Mairie, Maison de l’enfance, Centre Sportif et Culturel Marcel Pagnol Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Autres Lieu Médiathèque Anne Sylvestre Adresse place Voltaire 13640 La Roque- d'Anthéron Ville La Roque-d'Anthéron

