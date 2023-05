Les coulisses des As de la jungle Médiathèque Anne-Laure Arruebo – Quint-Fonsegrives, 6 juin 2023, Quint-Fonsegrives.

Les coulisses des As de la Jungle est une exposition qui permet d’entrer dans les coulisses de la 3D et de suivre pas à pas les différentes étapes de réalisation d’un film d’animation, à travers l’exemple du film Les As de la Jungle.

Écriture, storyboard, modélisation, bruitage, mixage, toutes les étapes – du scénario à la diffusion – sont détaillées dans des panneaux explicatifs et éléments encadrés, ainsi que dans le making of du film.

Horaires d’ouverture de la médiathèque :

le mardi, de 15h à 18h

le mercredi, de 9h à 13h et de 15h à 18h

le jeudi, de 15h à 18h

le vendredi, de 15h à 18h

le samedi, de 9h à 13h

Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Médiathèque Anne-Laure Arruebo – 4, rue des Coteaux, 31130 Quint-Fonsegrives

05 62 16 63 50 – mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr

Crédit image : TAT Productions

