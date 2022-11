Écoute, voir ! Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

Seine-Maritime

Écoute, voir ! Médiathèque Anne-Frank, 15 février 2023, Déville-lès-Rouen. Écoute, voir ! Mercredi 15 février 2023, 15h00 Médiathèque Anne-Frank

Sur inscription

Rencontre autour des contes Médiathèque Anne-Frank 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Déville-lès-Rouen 76250 Seine-Maritime Normandie Histoires et contes autour d’une thématique de livres.

A partir de 5 ans, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T15:00:00+01:00

2023-02-15T15:45:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Médiathèque Anne-Frank Adresse 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Ville Déville-lès-Rouen lieuville Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Departement Seine-Maritime

Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deville-les-rouen/

Écoute, voir ! Médiathèque Anne-Frank 2023-02-15 was last modified: by Écoute, voir ! Médiathèque Anne-Frank Médiathèque Anne-Frank 15 février 2023 Déville-lès-Rouen Médiathèque Anne Frank Déville-lès-Rouen

Déville-lès-Rouen Seine-Maritime