Labo créatif Médiathèque Anne-Frank, 25 janvier 2023, Déville-lès-Rouen.

Labo créatif Mercredi 25 janvier 2023, 11h00 Médiathèque Anne-Frank

Sur inscription, à partir de 10 ans

Atelier

Médiathèque Anne-Frank 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Déville-lès-Rouen 76250 Seine-Maritime Normandie

N’ayez pas peur et venez pousser la porte de ce laboratoire créatif ! Ici, pas de piqûre mais tout un tas d’objets, de matériel, de machines et d’idées pour bricoler de façon ludique. Tout au long de l’année, vous allez découvrir des techniques et concevoir des petits objets pour le quotidien ou pour offrir : badges, cartes de vœux … Thème de la séance : cartes de voeux et décorations de Noël. A partir de 10 ans et plus, ados et adultes. Sur inscription.

Animé par Bérénice Palier, artiste dévilloise.



2023-01-25T11:00:00+01:00

2023-01-25T12:00:00+01:00