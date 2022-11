Nuits de la lecture 2023 à Déville lès Rouen Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

Nuits de la lecture 2023 à Déville lès Rouen 20 et 21 janvier 2023 Médiathèque Anne-Frank

Entrée libre, vernissage sur inscription

La médiathèque Anne Frank fête les Nuits de la lecture, édition 2023 Médiathèque Anne-Frank 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Déville-lès-Rouen 76250 Seine-Maritime Normandie Les Nuits de la Lecture à Déville lès Rouen Vendredi 20 janvier : La Nuit de la lecture dont vous êtes le héros La médiathèque ouvre ses portes pour une visite nocturne et… surprenante. Un élément va perturber la soirée, aux participants de mener l’enquête…

A partir de 12 ans, sur inscription. Samedi 21 janvier : Contes et légendes de Normandie Laissez-vous conter les légendes de Normandie que l’on se chuchotait autrefois au coin du feu… Elles sont nombreuses, les histoires à circuler de maison en maison, parlant d’amour, de mort ou de bravoure ! Tantôt mystérieuses, tantôt pleines de drôlerie, revivez le quotidien des normands avec humour, verve et joie ! En plein jour, ou bien à la lueur de la bougie ou des premières étoiles, en déambulation ou en fixe – la bonne Madeleine – fantasque et bavarde – conte les géants et les fées, les fantômes et les miracles qui font les mystères de la Normandie !

Association « Touches d’Histoire »

