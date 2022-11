Mille et un contes frileux Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

Seine-Maritime

Mille et un contes frileux Médiathèque Anne-Frank, 11 janvier 2023, Déville-lès-Rouen. Mille et un contes frileux Mercredi 11 janvier 2023, 11h00 Médiathèque Anne-Frank

Sur inscription

Il y a mille et une héroïnes et mille et une façons de les raconter… Une conteuse a déposé sa valise dans la médiathèque… Médiathèque Anne-Frank 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Déville-lès-Rouen 76250 Seine-Maritime Normandie Il y a mille et un contes frileux et mille et une façon de les couvrir… Deux conteuses en polaires ont déposé leur valise dans la médiathèque. Celle-ci est faite d’aurores boréales, de peau d’ours et de boucs malicieux pour réchauffer petits et grands. A partir de 5 ans, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-11T11:00:00+01:00

2023-01-11T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Médiathèque Anne-Frank Adresse 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Ville Déville-lès-Rouen lieuville Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Departement Seine-Maritime

Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deville-les-rouen/

Mille et un contes frileux Médiathèque Anne-Frank 2023-01-11 was last modified: by Mille et un contes frileux Médiathèque Anne-Frank Médiathèque Anne-Frank 11 janvier 2023 Déville-lès-Rouen Médiathèque Anne Frank Déville-lès-Rouen

Déville-lès-Rouen Seine-Maritime