Exposition « Vallourec, histoire d’un site industriel dévillois » Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

Seine-Maritime

Exposition « Vallourec, histoire d’un site industriel dévillois » Médiathèque Anne-Frank, 7 janvier 2023, Déville-lès-Rouen. Exposition « Vallourec, histoire d’un site industriel dévillois » 7 – 28 janvier 2023 Médiathèque Anne-Frank

Entrée libre, vernissage sur inscription

Exposition Médiathèque Anne-Frank 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Déville-lès-Rouen 76250 Seine-Maritime Normandie Mars 2021 marque la fin de l’ère « Vallourec » débutée en 1972 à Déville lès Rouen, sur un site industriel vieux de plus de deux siècles ! Depuis la création en 1729 d’une société de laminage de plomb, devenue en 1735 la Manufacture royale de plomb, l’activité métallurgique de l’entreprise n’a cessé de se transformer au grès des repreneurs et des mutations industrielles. Redécouvrez l’histoire de ce site exceptionnel qui a marqué durablement l’histoire de la commune. De nombreux documents d’archives (plans, cartes postales, photographies…) et objets, patiemment collectés par un ancien salarié et un historien local, témoignent du passé encore vivace du site industriel. En partenariat avec Dominique Bergère, Philippe Ruc et Alain Alexandre. Le samedi 7 janvier, rendez-vous à la médiathèque Anne Frank pour l’inauguration de l’exposition « Vallourec, histoire d’un site industriel dévillois » en compagnie de Dominique Bergère, ancien ouvrier de Vallourec, Philippe Ruc et Alain Alexandre.

