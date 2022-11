Atelier Chapeau, Melon et Bottes de pluie Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

Atelier Chapeau, Melon et Bottes de pluie Médiathèque Anne-Frank, 10 décembre 2022, Déville-lès-Rouen. Atelier Chapeau, Melon et Bottes de pluie 10 décembre 2022 – 10 juin 2023, les samedis Médiathèque Anne-Frank Atelier Médiathèque Anne-Frank 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Déville-lès-Rouen 76250 Seine-Maritime Normandie Vous n’avez plus un radis, et vous voudriez de l’oseille ? Venez échanger vos salades et partager vos astuces entre jardiniers amateurs à la médiathèque Anne Frank ! Séance de troc de graines, boutures et récoltes de votre jardin sur le mode participatif. Sur inscription.

Lieu Médiathèque Anne-Frank Adresse 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Ville Déville-lès-Rouen

