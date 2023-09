Claude Lerude, résistant Médiathèque Anna-Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle Claude Lerude, résistant Médiathèque Anna-Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle, 9 novembre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Claude Lerude, résistant Jeudi 9 novembre, 19h00 Médiathèque Anna-Marly Entrée libre Claude Lerude est une figure de la résistance Orléanaise. Chef régional du réseau Vengeance, mort en déportation en 1945. Michel Lerude, son cousin, viendra évoquer sa correspondance avec sa maman pendant sa captivité.

Public adulte / Entrée libre / Durée : 1h30 Médiathèque Anna-Marly 61 rue Charles Beauhaire, 45140, Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

gratuit

