Saint-Jean-de-la-Ruelle Rencontre avec Grégory Delaplace, anthropologue Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle, 26 octobre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Rencontre avec Grégory Delaplace, anthropologue Jeudi 26 octobre, 19h00 Médiathèque Anna Marly Entrée libre La médiathèque vous offre un avant-gout d’Halloween en invitant un anthropologue qui a mené une enquête sur les maisons hantées en Angleterre. « Les habitants des maisons hantées s’inquiètent des présences invisibles qui troublent leur quotidien ; il leur arrive de demander de l’aide pour qualifier ces inquiétantes apparitions ».

En Angleterre, la Société pour la recherche psychique avait précisément été créée pour répondre à de telles interrogations. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, face aux appels qui lui sont soumis, le jeune enquêteur Donald West affiche un scepticisme inébranlable. Sa subtile enquête chemine vers une proposition de méthode : les fantômes résistent à la généralisation, ils appartiennent à la texture des lieux qu’ils hantent. Si certaines « intelligences particulières » savent se montrer sensibles à leur présence, c’est qu’elles habitent déjà le monde en étranger. Médiathèque Anna Marly 61-65 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

