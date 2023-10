Rencontre avec Gaëlle Nohant autour de son roman, Le Bureau d’éclaircissement des destins (Grasset) Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle, 10 octobre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Rencontre avec Gaëlle Nohant autour de son roman, Le Bureau d’éclaircissement des destins (Grasset) Mardi 10 octobre, 18h30 Médiathèque Anna Marly Entrée libre

En partenariat avec la librairie des Temps Modernes

Au cœur de l’Allemagne, l’International Tracing Service est le plus grand centre de documentation sur les persécutions nazies.

La jeune Irène y trouve un emploi en 1990 et se découvre une vocation pour le travail d’investigation. Méticuleuse, obsessionnelle, elle se laisse happer par ses dossiers.

À l’automne 2016, Irène se voit confier une mission inédite: restituer les milliers d’objets dont le centre a hérité à la libération des camps. Un Pierrot de tissu terni, un médaillon, un mouchoir brodé… Chaque objet, même modeste, renferme ses secrets. Au fil de ses enquêtes, Irène se heurte aux mystères du Centre et à son propre passé.

Gaëlle Nohant a publié quatre romans dont La part des flammes (éditions Héloïse d’Ormesson, 2015 ; prix France Bleu/Page des libraires et prix du Livre de Poche); La Légende d’un dormeur éveillé sur Robert Desnos (éditions HdO, 2017; Prix des libraires), et La Femme révélée (Grasset, 2020)

Médiathèque Anna Marly 61-65 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cercil@memorialdelashoah.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 42 03 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T20:00:00+02:00

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T20:00:00+02:00

gratuit histoire