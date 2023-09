Rencontre Gaëlle Nohant Médiathèque Anna-Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle Rencontre Gaëlle Nohant Médiathèque Anna-Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle, 10 octobre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Rencontre Gaëlle Nohant Mardi 10 octobre, 10h00 Médiathèque Anna-Marly Entrée libre Rencontre organisée par le CERCIL

La médiathèque est heureuse de recevoir Gaëlle Nohant pour son roman. Le bureau d’éclaircissement des destins, qui a obtenu le prix RTL-Lire en mars 2023.

«Une archiviste française, Irène, travaille en Allemagne pour l’International Tracing Service, le plus grand centre de documentation sur les persécutions nazies. Très longtemps après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 2010, cette femme est missionnée pour restituer les milliers d’objets dont le centre a hérité à la libération des camps.» Médiathèque Anna-Marly 61 rue Charles Beauhaire, 45140, Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T10:00:00+02:00 – 2023-10-10T18:00:00+02:00

2023-10-10T10:00:00+02:00 – 2023-10-10T18:00:00+02:00 gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Médiathèque Anna-Marly Adresse 61 rue Charles Beauhaire, 45140, Saint Jean de la Ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle Departement Loiret Lieu Ville Médiathèque Anna-Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle latitude longitude 47.911464;1.876913

Médiathèque Anna-Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-la-ruelle/