Saint-Jean-de-la-Ruelle Rencontre avec Laurent Testot Médiathèque Anna-Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle, 28 septembre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Rencontre avec Laurent Testot Jeudi 28 septembre, 19h00 Médiathèque Anna-Marly Entrée libre Qu’est-ce que l’Anthropocène ? Laurent Testot, journaliste, explicite cette notion désormais bien connue, grâce à sa connaissance de l’histoire globale, et nous donne les dernières nouvelles de la planète et les projections des scientifiques pour le Système Terre. Médiathèque Anna-Marly 61 rue Charles Beauhaire, 45140, Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

