Lecture en musique Médiathèque Anna Marly, 7 juin 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Lecture en musique Mercredi 7 juin, 15h30 Médiathèque Anna Marly Entrée libre Lecture du conte «Les trois boucs» de Jean-Louis Le Craver aux éditions Didier, en collaboration avec la Maison de la Musique et de la Danse et les classes de trompettes et autres cuivres.

À partir de 5 ans. Médiathèque Anna Marly 61-65 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T15:30:00+02:00 – 2023-06-07T17:00:00+02:00

2023-06-07T15:30:00+02:00 – 2023-06-07T17:00:00+02:00 gratuit

