Rencontre avec Anita Farmine Médiathèque Anna Marly, 1 juin 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Rencontre avec Anita Farmine Jeudi 1 juin, 18h00 Médiathèque Anna Marly Entrée libre.

Anita Farmine, chanteuse orléanaise aux origines iraniennes, ouvrira le festival Le Grand Unisson.

La Ville de Saint Jean de la Ruelle souhaite afficher son soutien à la lutte des femmes iraniennes, au peuple iranien, et plus largement, aux peuples opprimés ou victimes de la guerre.

En amont du festival, et pour permettre discussions et échanges, Anita Farmine vient à votre rencontre pour parler de ses origines, de l’exil de ses parents, d’art et de culture, de métissage. Car l’Iran est bien présent dans ses chansons, ses compositions et ses concerts.

Médiathèque Anna Marly 61-65 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T18:00:00+02:00 – 2023-06-01T20:00:00+02:00

2023-06-01T18:00:00+02:00 – 2023-06-01T20:00:00+02:00

gratuit