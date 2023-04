Rencontre avec Fatima Ouassak Médiathèque Anna Marly, 25 mai 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Rencontre avec Fatima Ouassak Jeudi 25 mai, 18h30 Médiathèque Anna Marly Entrée libre

Rencontre avec la politologue Fatima Ouassak, cofondatrice du Front de mères, premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, et de Verdragon, première Maison de l’écologie populaire en France, à Bagnolet. Elle préside le réseau Classe/Genre/Race, qui lutte contre les discriminations subies par les femmes descendantes de l’immigration

postcoloniale.

Elle parlera de son nouveau livre : Pour une écologie pirate. «Nous manquons, aujourd’hui en Europe, d’un projet écologiste capable de résister aux politiques d’étouffement, dans un monde de plus en plus irrespirable. D’un projet initié dans les quartiers populaires, qui y articulerait enfin l’ancrage dans la terre et la liberté de circuler. D’un projet dont le regard serait tourné vers l’Afrique et qui viserait à établir un large front internationaliste contre le réchauffement climatique et la destruction du vivant. »

Public adulte.

Médiathèque Anna Marly 61-65 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T18:30:00+02:00 – 2023-05-25T20:00:00+02:00

2023-05-25T18:30:00+02:00 – 2023-05-25T20:00:00+02:00

gratuit