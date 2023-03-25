Atelier calligraphie Médiathèque Anna-Marly, 25 mars 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Atelier calligraphie Samedi 25 mars, 15h00 Médiathèque Anna-Marly

Entrée libre.

Avec Mohamed Salih.

Médiathèque Anna-Marly 61 rue Charles Beauhaire, 45140, Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire

En lien avec l’exposition «Jardin des mots», exposition de tableaux de calligraphie inspirés de citations sur l’écologie, la biodiversité, l’interdépendance, l’harmonie, du 14 au 28 mars.

À partir de 6 ans, sur inscription.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:00:00+01:00

2023-03-25T18:00:00+01:00