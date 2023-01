JAZZ NOTES – VOLUME 11 : PAT METHENY Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

JAZZ NOTES – VOLUME 11 : PAT METHENY
Samedi 28 janvier, 15h00
Médiathèque Anna Marly

Entrée libre

Un retour sur l'œuvre du guitariste américain, teintée de jazz, rock, folk ou de country. Des compositions toujours mélodiques…
Médiathèque Anna Marly
61, rue Charles BEAUHAIRE
Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140

02 38 79 03 60 http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/ https://www.facebook.com/bibsjrofficiel/ Un retour sur l’œuvre du guitariste américain, teintée de jazz, rock, folk ou de country. Des compositions toujours mélodiques, mais sans limites ni frontières, qui vont du Missouri au Brésil, de Steve Reich à Ornette Coleman.

Avec : Florian Roussel (accordéon), Jean-Baptiste Cuenot (cor), Sébastien Hennebelle (clarinette), Patrick Sintès (basse électrique soprano)

