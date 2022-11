Jazz Notes – Volume 14 : Indian Beat(les) Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Jazz Notes – Volume 14 : Indian Beat(les) Médiathèque Anna Marly, 26 novembre 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Jazz Notes – Volume 14 : Indian Beat(les) Samedi 26 novembre, 15h00 Médiathèque Anna Marly Spectacle musical. Médiathèque Anna Marly 61-65 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire Le milieu des années 60 est marqué par la rencontre entre la musique hindoustanie et le rock psychédélique britannique. Un certain Georges Harrison décide d’apprendre le sitar et va ainsi composer avec les Beatles plusieurs chansons emblématiques de l’histoire du groupe de Liverpool. Avec : Marion Paquier (chant et flûte)

Éric Bernard (basse)

Jean-Baptiste Cuenot (cor)

Gilles Theureau (percussions digitales)

Patrick Sintès (ukulélé électrique)

