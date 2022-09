Exposition Andy Kraft « Nuevo Gusto » Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Exposition Andy Kraft « Nuevo Gusto » Médiathèque Anna Marly, 4 octobre 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Exposition Andy Kraft « Nuevo Gusto » 4 – 29 octobre Médiathèque Anna Marly

Entrée libre.

Andy Kraft vient s’installer à la médiathèque Anna Marly du 4 au 29 octobre, pour présenter ses œuvres uniques et curieuses dans une exposition « Nuevo Gusto ». Médiathèque Anna Marly 61-65 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire L’inauguration de l’exposition « Nuevo Gusto » aura lieu à la médiathèque Anna Marly, le mardi 4 octobre à 18h30. Andy Kraft animera des ateliers créatifs dans les différentes bibliothèques de la ville pendant l’exposition, pour toute la famille, à partir de 8 ans. Au programme : fabrication d’un carnet dont la reliure est une technique asiatique, carnet composé d’image ou de dessin réalisé avec des jus de légumes. Mercredi 5 octobre – 15h > Bibliothèque Colette-Vivier

Samedi 8 octobre – 15h > Bibliothèque Chat perché

Samedi 15 octobre – 14h30 > Médiathèque Anna Marly

