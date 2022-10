Médiathèque : Anim’lectures pour les tout-petits. Ciboure, 26 novembre 2022, Ciboure.

Médiathèque : Anim’lectures pour les tout-petits.

2022-11-26 09:30:00 – 2022-11-26

Ciboure

Pyrnes-Atlantiques

Retrouvons-nous pour un réveil en douceur, tout en histoires et en comptines ! Les grandes sœurs et les grands frères sont les bienvenu.e.s ! Avec l’association Libreplume Pour les 0-4 ans / En français et en euskara

+33 5 59 47 12 93

Médiathèque

Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure

