Médiathèque : Anim’lectures en basque.

2022-11-22 18:00:00 – 2022-11-22 18:30:00 EUR 0 0 Evadez-vous avec les lectures de Libreplume ! Une chouette manière de découvrir la littérature jeunesse et de passer un moment en famille ! Pour les 5 ans et + / En basque

Libreplume irakurketekin eskapa zaitezte ! Haur literaturaren ezagutzeko eta familian momentu goxoa pasatzeko manera polita! 5 urtetik goiti / Euskaraz Evadez-vous avec les lectures de Libreplume ! Une chouette manière de découvrir la littérature jeunesse et de passer un moment en famille ! Pour les 5 ans et + / En basque

Libreplume irakurketekin eskapa zaitezte ! Haur literaturaren ezagutzeko eta familian momentu goxoa pasatzeko manera polita! 5 urtetik goiti / Euskaraz

