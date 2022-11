Atelier bien être Médiathèque Andrest Mediathèque Andrest Andrest Catégories d’évènement: Andrest

Entrée libre, gratuit

Fabrication de savons ,baume et crème présenté par l’association « Serpettes et Chaudrons », masque visage et mains Mediathèque Andrest 4 espace Jean Moulin, 65390 Andrest Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie Ateliers SAVON AUX PLANTES ARTISANAL A FROID Fabriquons un savon étape par étape, selon la technique de saponification à froid (qui respecte davantage les principes actifs) et avec des feuilles, graines, fruits et jus pour renforcer ses propriétés. Le mini-labo ambulant ! Pour toutes et tous, dès 6 ans. Des ateliers multiples de préparations cosmétiques au choix : baume à lèvres au miel, crème fluide au calendula, crème du jardinier au romarin et citron, onguent cicatrisant à la consoude… En une demi-heure, les participant·e·s peuvent découvrir une recette et la préparer pour repartir avec un petit pot et toutes les instructions pour recommencer chez eux ! Un masque visage et / ou mains a base d’ingredients naturel vous sera également proposé

