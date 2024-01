Tell me an… historia, por favor ! Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, samedi 13 avril 2024.

Tell me an… historia, por favor ! Des histoires en anglais et en espagnol sur le thème des couleurs pour les enfants de 4 à 10 ans et leurs parents. Samedi 13 avril, 11h00 Médiathèque Andrée Chedid Pour les enfants de 4 à 10 ans et les adultes qui les accompagnent.

Blue, pink, yellow….Which is your favourite colour ?

¿Yo prefiero el rojo…o será el verde?

Venez écouter des histoires de toutes les couleurs en anglais et espagnol.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

