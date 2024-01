Exposition « Le rouge et le noir » Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Exposition « Le rouge et le noir » Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, 24 février 2024, Tourcoing. Exposition « Le rouge et le noir » 24 février – 30 mars 2024 Médiathèque Andrée Chedid Entrée libre. Tout public. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T13:30:00+01:00 – 2024-03-30T17:30:00+01:00 Un morceau de baguette mis à décongeler et oublié devient un magnifique objet carbonisé. Le noir profond du pain carbonisé a trouvé son complément, le rouge ! Le thème stendhalien « le rouge et le noir » était devenu une évidence pour un jeu photographique. Découvrez les photographies de Didier Knoff qui joue sur « Le rouge et le noir » avec talent et humour. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre Didier Knoff Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Code postal 59200 Lieu Médiathèque Andrée Chedid Adresse 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Latitude 50.729135 Longitude 3.14511 latitude longitude 50.729135;3.14511

Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/