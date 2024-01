Projection – rencontre autour de la série « L’Art du crime » (ou quand l’impressionnisme s’invite dans une série policière…) Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, samedi 17 février 2024.

Projection – rencontre autour de la série « L’Art du crime » (ou quand l’impressionnisme s’invite dans une série policière…) Projection suivie d’un échange avec les auteurs de cette brillante série française. Plongez dans une enquête palpitante dans le monde artistique où la clé de l’énigme réside dans une œuvre d’art. Samedi 17 février, 14h30 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Début : 2024-02-17T14:30:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

Projection suivie d’un échange en présence du duo d’auteur et autrice de cette brillante série française, plongez dans une enquête palpitante dans le monde artistique où la clé de l’énigme réside dans une œuvre d’art.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

