Conférence : la cybersécurité et vous Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, samedi 10 février 2024.

Conférence : la cybersécurité et vous Intervention de Christophe Laire du réseau « Mon Assistant Numérique Lille Métropole » sur le thème de la cybersécurité. Samedi 10 février, 10h00 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Le « quishing », la nouvelle façon de vous extorquer, vous connaissez ?

Avec un environnement numérique en perpétuelle évolution, des usages digitaux de plus en plus nombreux et le déploiement exponentiel de l’intelligence artificielle, les pirates informatiques se retrouvent sur un immense terrain de jeux.

Après cette conférence, vous connaîtrez tous les risques qui vous entourent et les meilleures bonnes pratiques pour vous protéger, vous et vos proches.

Organisée par les Assembleurs dans le cadre de la Bibliothèque Numérique Métropolitaine de la Métropole Européenne de Lille.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Christophe Laire