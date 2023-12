Bulles sonores Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Bulles sonores Mercredi 31 janvier 2024, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans et les adultes qui les accompagnent.

Début : 2024-01-31T10:30:00+01:00 – 2024-01-31T11:15:00+01:00

Fin : 2024-01-31T10:30:00+01:00 – 2024-01-31T11:15:00+01:00 Les bulles sonores sont de petits espaces douillets où les tout-petits et les adultes sont invités à chanter, jouer, écouter, explorer, danser… à prendre le temps d’être ensemble autour de la musique.

Les bulles sonores sont de petits espaces douillets où les tout-petits et les adultes sont invités à chanter, jouer, écouter, explorer, danser… à prendre le temps d'être ensemble autour de la musique.

Elles s'inscrivent dans le cadre des parcours sonores du Conservatoire et sont proposées par la musicienne Laëtitia Gallego. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing

