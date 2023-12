Sortir au jour · lecture musicale Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, 20 janvier 2024, Tourcoing.

Sortir au jour · lecture musicale Samedi 20 janvier 2024, 20h00 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:00:00+01:00

Lecture musicale d’extraits de Sortir au jour, roman d’Amandine Dhée, par l’autrice elle-même, qui incarne les différentes voix de son oeuvre. Elle est accompagnée musicalement par Sarah Decroocq, qui mêle ukulélé, clavier, voix, looper, guitare et autres surprises pour proposer une interprétation sonore originale de chaque extrait du livre.

Se tisse alors entre les mots et les sons un lien qui vient colorer le texte, le déplacer des pages de papier à un univers partagé, le temps d’une connexion entre la littérature et le spectacle vivant, d’un partage intimiste entre les artistes et le public.

Le spectacle est un mélange d’émotion et d’humour porté par la complicité des deux interprètes, un pari réussi d’évoquer la mort sans drame.

Sortir au jour, éditions La Contre Allée

Ce texte est une invitation à réapprivoiser notre rapport à la mort. Deux femmes échangent. La première, la narratrice, évoque les histoires familiales qui l’ont précédée, la façon dont elle-même se projette dans l’avenir, les questionnements de ses enfants et son angoisse de perdre… La seconde, Gabriele, parle de son métier : elle est thanatopractrice. Celle-ci évoque ce soin très particulier auprès des personnes décédées, mais aussi de leurs proches vivants. En évoquant la mort avec une écriture légère et sensible, Amandine Dhée nous offre un texte plein d’humour qui se penche résolument du côté de la vie.

·

Écriture et interprétation : Amandine Dhée

Composition musicale et interprétation : Sarah Decroocq (June Bug)

Mise en scène : Pauline Van Lancker

Technique son : Marion Plouviez

Production : La Générale d’Imaginaire

Coproduction : Les éditions La Contre Allée, Le Channel scène nationale (Calais), l‘ÉPOPÉE : Espace POPulaire Et Exigeant d’aventures humaines et artistiques (Steenvoorde), le 9-9bis (Oignies)

Soutien : La Maison Folie Beaulieu (Lomme), la Ville de Lille

Production agréée par le Département du Nord dans le cadre du dispositif de l’aide à la diffusion culturelle

Représentation financée par la Cité éducative

Tout le programme de la Nuit de la lecture ici

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}, {« data »: {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique »}], « bookingContact »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr », « venueId »: 68560, « showType »: « THEATRE-LECTURE », « dates »: [{« quantity »: « 60 », « priceCategoryIndex »: 0, « timingId »: 1705777200000}], « bookingEmail »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr », « id »: 106600815, « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION »}, « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/106600815 »}] [{« link »: « https://lacontreallee.com/catalogue/sortir-au-jour/ »}, {« link »: « https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-tourcoing »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-de-la-lecture-tourcoing »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

La Générale d’Imaginaire