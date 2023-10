Nuit de la lecture à la médiathèque Andrée Chedid Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, 20 janvier 2024, Tourcoing.

Nuit de la lecture à la médiathèque Andrée Chedid Samedi 20 janvier 2024, 10h00, 13h30 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée.Tout public.

Alors que nous accueillerons les Jeux Olympiques dans quelques mois, nous vous invitons à une Nuit de la lecture placée sous le signe du corps.

Le corps sportif, bien sûr, mais aussi le corps figuré, dans la littérature : avatar, évocation poétique, sujet d’anatomie pour la science, miroir des traits de caractère d’un personnage, sujet de métamorphose ou d’hybridation avec la technologie dans les récits d’anticipation…

Le corps politique également, qui permet d’aborder des questions très contemporaines : le féminisme, la relation de l’homme à la nature, mais aussi le corps « au travail » de l’auteur ou du musicien qui fait entendre sa voix, et sans doute celle des autres, par le texte ou le son, et celui du lecteur ou de l’auditeur, qui entre dans l’œuvre, s’y incorpore, de façon vivante.

Plus d’informations prochainement…

Cette Nuit de la lecture donnera le coup d’envoi du festival La musique des mots, événement musical et littéraire organisé conjointement par le Conservatoire à rayonnement départemental et le réseau des médiathèques de Tourcoing. Du 20 au 27 janvier, découvrez une programmation riche et variée, dans laquelle les mots se mêleront aux notes de musique.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr mediatheque@ville-tourcoing.fr Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

