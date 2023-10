Projection : Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Projection : Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, 23 décembre 2023, Tourcoing. Projection : Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse Samedi 23 décembre, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 6 ans. 3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté dans des rêves peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T15:00:00+01:00 – 2023-12-23T16:30:00+01:00

2023-12-23T15:00:00+01:00 – 2023-12-23T16:30:00+01:00 Nord-Ouest Films-StudioO – Les Productions du Ch’timi – Musée du Louvre – Artémis Productions Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque Andrée Chedid Adresse 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing latitude longitude 50.729135;3.14511

Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/