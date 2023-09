Projection documentaire : Le château en santé Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, 2 décembre 2023, Tourcoing.

Projection documentaire : Le château en santé Samedi 2 décembre, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Dans une étrange et belle bastide au cœur d’une cité très abimée de Marseille, des jeunes médecins sont installés depuis un an. Ils développent un modèle de santé nouveau en France, prenant en compte toutes les conditions de vie de leurs patients pour affiner les diagnostics, adapter les soins. Leur expérience, et ce film, ouvrent une fenêtre inhabituelle sur Kalliste, cité la plus pauvre d’Europe, dans les quartiers Nord de Marseille et montrent à quel point les difficultés sociales, l’enclavement, les inégalités, marquent les corps, et la santé des habitants.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

