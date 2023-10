Mois du film documentaire : Projection de « Marcus Klingberg, un pur espion » Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, 25 novembre 2023, Tourcoing.

Mois du film documentaire : Projection de « Marcus Klingberg, un pur espion » Samedi 25 novembre, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 14 ans.

« Marcus Klingberg : Un pur espion » revient sur l’une des affaires d’espionnage les plus retentissantes qu’ait connu l’État d’Israël : Marcus Klingberg, à la tête d’un programme de recherches sur les armes bactériologiques de l’état hébreu, aurait en fait été un espion à la solde de l’URSS.

Ce film documentaire de Rémi Lainé et Yaël Vidan revient sur cette période de guerre froide où les affaires d’espionnage nourrissaient l’actualité et l’imaginaire. Le titre « Un pur espion » est d’ailleurs un hommage à la littérature d’espionnage de John Le Carré caractéristique de cette époque.

Cette projection est associée au Cinéchanges #13 : Le cinéma documentaire : filmer l’Histoire

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr mediatheque@ville-tourcoing.fr Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:45:00+01:00

©Little Big Story/Stenola Productions