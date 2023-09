Remèdes de l’intérieur – Rencontre avec Jules Ramage Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, 18 novembre 2023, Tourcoing.

Remèdes de l’intérieur – Rencontre avec Jules Ramage Samedi 18 novembre, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Étudiant issu de la promotion 2021-2023 du Fresnoy, Jules Ramage poursuit depuis 2013 un travail sur l’espace carcéral.

Après avoir mené divers ateliers et rencontres au sein des quartiers réservés aux femmes de la prison de Fleury-Mérogis, cette expérience l’a amené en août 2022 à réaliser un manuel technique de soins, créé de façon collaborative avec les détenues, intitulé « Remèdes de l’intérieur ».

À l’occasion de Panorama 25 et du Kiosque citoyen consacré à l’égalité d’accès aux soins, Jules Ramage nous propose un atelier de découverte de sa démarche artistique et de ce livre-objet.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

Jules Ramage