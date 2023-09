Soirée jeux Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Soirée jeux Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, 10 novembre 2023, Tourcoing. Soirée jeux Vendredi 10 novembre, 19h00 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, sur réservation. À partir de 12 ans, les moins de 16 ans doivent être accompagnés. Grands joueurs ? Petits joueurs ? Mauvais joueurs ? Venez jouer avec nous et passez une soirée pleine de bonne humeur ! :-)

Ambiance auberge espagnole, pensez à ramener un petit quelque chose à manger ou à boire ;-) Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Nord, Tourcoing

