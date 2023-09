Exposition : Presque disparu(e)s Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, 8 septembre 2023, Tourcoing.

Exposition : Presque disparu(e)s 8 – 30 septembre Médiathèque Andrée Chedid Entrée libre. Tout public.

À l’occasion de la carte blanche offerte à Luo Chuhui par la médiathèque Andrée Chedid et de l’édition 2023 des Journées Européennes du Patrimoine, l’artiste, diplômée de l’esä | Dunkerque-Tourcoing, propose une exposition de son travail sous ses différentes formes : photographique, vidéographique et éditoriale.

Réfléchissant sur les notions de temps et de mémoire et sur la place de l’eau dans sa capacité à voyager dans l’espace et le temps, Luo Chuhui utilise des photographies anciennes, des histoires et événements du passé reconstruisant un récit visant à préserver temps, lieux et souvenirs invisibles.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T16:00:00+02:00 – 2023-09-08T18:30:00+02:00

2023-09-30T13:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00

Luo Chuhui