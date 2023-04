Juliette raconte Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Juliette raconte Médiathèque Andrée Chedid, 29 avril 2023, Tourcoing. Juliette raconte Samedi 29 avril, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans. Venez partager avec vos enfants un moment de douceur autour des albums jeunesse et des comptines. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

