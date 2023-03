Spectacle langue des signes bébé : Le voyage de Petit Chat Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Spectacle langue des signes bébé : Le voyage de Petit Chat Médiathèque Andrée Chedid, 12 avril 2023, Tourcoing. Spectacle langue des signes bébé : Le voyage de Petit Chat Mercredi 12 avril, 10h30, 16h30 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. À partir de 6 mois jusqu’à 4 ans Petit Chat s’ennuie, Petit Chat a froid… Il veut partir en voyage, voir la mer et de nouveaux paysages.

Oui, mais c’est par où la mer ?

Heureusement Petit Chat peut compter sur ses amis de la forêt pour l’aider !

Partons avec Petit Chat pour découvrir le monde !

Un premier voyage tout en douceur et en comptines suivi d’un atelier pour apprendre ensemble les comptines gestuelles du spectacle. Financé par la Cité éducative Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] [{« link »: « https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-tourcoing »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T10:30:00+02:00 – 2023-04-12T11:30:00+02:00

2023-04-12T16:30:00+02:00 – 2023-04-12T17:30:00+02:00 Compagnie Maya

