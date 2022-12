Racontines (médiathèque Andrée Chedid) Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Racontines (médiathèque Andrée Chedid) Médiathèque Andrée Chedid, 25 mars 2023, Tourcoing. Racontines (médiathèque Andrée Chedid) Samedi 25 mars 2023, 16h00 Médiathèque Andrée Chedid

Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 4 à 7 ans et leurs parents.

Heure du conte pour les 4-7 ans. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Belencontre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Heure du conte pour les 4-7 ans.

